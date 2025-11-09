İnegöl Jandarma komutanlığı KOM ve Motorlu Asayiş Timleri bir araçta ilçeye uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde pusuya yattılar. Uyuşturucu sevkiyatı yapılan araç önü kesilerek durduruldu. Yapılan aramada 32 gram metanfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şüpheliler Muzaffer K.(37) ve Gökhan A.(33) gözaltına alındılar.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ