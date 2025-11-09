Hızlı bozuk konuşmalarda kişinin konuşma hızının kontrolsüz şekilde artması ve kelimeleri yutması ya da cümlelerin anlaşılırlığının azalması ile kendini gösteren bir akıcılık bozukluğu olduğunu anlatan Dilvan Tekin, kişi konuşurken çoğu zaman ne kadar hızlı konuştuğunun farkında olmadığını belirtti. Dilvan Tekin, "Hızlı bozuk konuşmanın kesin bir nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, nörolojik temelli olduğu düşünülür. Genellikle çocukluk döneminde fark edilir, fakat bazı bireylerde ergenlik veya yetişkinlikte belirginleşir. Bu durum yalnızca bir "hızlı konuşma alışkanlığı" değildir; altında dil planlama, dikkat süreçlerindeki zorluklar kişinin kendini ifade etmesi konusunda güçlükler yaşar. Bu yüzden birey, sosyal ortamlarda, iş yerinde ya da okulda iletişim kurmakta zorluk yaşayabilir. Toplumda bu konuda farkındalık oluşturmak çok önemli; çünkü hızlı bozuk konuşma bir "karakter özelliği" değil, terapiyle geliştirilebilir bir iletişim güçlüğüdür. Eğer siz de konuşurken kelimeleri yutuyor, çok hızlı konuştuğunuz için sık sık tekrar etmek zorunda kalıyorsanız, bu sadece ‘heyecan’ değil, hızlı bozuk konuşma olabilir. Bir uzmandan erken destek almak iletişim kalitesini ciddi şekilde arttırır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA