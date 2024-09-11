Bursa Kapalıçarşı'da gram altının alış fiyatı 2792.93 TL, satış fiyatı ise 2833.30 TL olarak kaydedildi. Gram altın fiyatlarında %0.49 oranında bir artış yaşanırken, ons altın fiyatları da yükselişini sürdürüyor. Ons altının alış fiyatı 2526.10 dolar, satış fiyatı ise 2526.40 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Altın çeşitlerinde de fiyatlar yükselişte. 22 ayar altın 2551.80 TL’den alıcı bulurken, satış fiyatı 2698.03 TL seviyesine ulaştı. 14 ayar altın ise 1511.57 TL’den işlem görüyor. Çeyrek altının satış fiyatı 4574 TL, eski çeyrek altın ise 4504 TL’den alıcı buluyor. Yarım altın 9121 TL seviyesinde iken, tam altın 18241 TL'den satılıyor.