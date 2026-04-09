Tarım ve Orman Bakanlığı riskli gıdaları tespit etmeye devam ederken, Ticaret Bakanlığı da Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden tehlike arz eden ürünleri açıklıyor. Son olarak bir oyuncağın güvensiz olduğu duyuruldu.

OYUNCAK İÇİN 'GÜVENSİZ' KARARI

Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık, Gramsci markalı Yu-13C model oyuncağın kullanımının güvensiz olduğunu tespit etti. İlgili ürün hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan da toplatılmasına karar verildi.

GÜVENSİZLİK NEDENİ

Bakanlığın duyurusunda ürünün güvensizlik nedeni şöyle açıklandı:

- Boğulma (Dışarıdan Akciğerlere Doğru Olan Hava Akışının Mekanik Şekilde Engellenmesi.), Yaralanmalar.

- İlgili ürünün olta ucunda bulunan ipin uzunluğunun 920 mm olarak limit değerin üzerinde ölçülmesi.