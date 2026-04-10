Sabah saatleri itibarıyla Kapalıçarşı verilerine göre gram altın 6.794,42 TL alış ve 6.893,18 TL satış seviyesinden işlem görüyor.
22 ayar altın 6.211,06 TL alış, 6.494,97 TL satış fiyatıyla listelenirken; 14 ayar altın ise 3.733,42 TL alış ve 4.957,61 TL satış bandında yer aldı.
Çeyrek altın 11.265,00 TL’den alınırken 11.526,00 TL’den satılıyor. Eski çeyrek altın ise 11.197,00 TL alış ve 11.458,00 TL satış fiyatına sahip.
Yarım altın 22.531,00 TL alış ve 23.052,00 TL satış fiyatıyla işlem görürken, tam altın 45.062,00 TL’den alınıp 45.831,00 TL’den satılıyor.
