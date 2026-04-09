Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bloomberg HT ile Habertürk’ün ortak canlı yayınında konuk olarak yer aldı ve soruları yanıtladı.

Stopajda indirim beklentisi söz konusu mu? sorusuna, "Biz herkesten kazandıkları ölçüde vergi almaya devam edeceğiz. Çok kazanandan daha çok almak için çabalarımıza devam edeceğiz. Paradan para kazananlardan vergi almaya devam edeceğiz. O yüzden gündemimizde stopaj yok." açıklamasında bulundu.

Şimşek, ayrıca vergi affı niteliğinde de bir yapılandırma olmayacağının da altını çizdi.

"YAPILANDIRMA OLACAK MI?" SORUSUNA NET YANIT VERDİ

Programda Açıl Sezen’in son sorusu iş dünyasının yapılandırma beklentisine karşı yeni bir uygulama olup olmayacağı konusundaydı.

Mehmet Şimşek, bu soruya yapılandırma olmayacağına dair net bir yanıt verdi.

"VERGİ AFFI NİTELİĞİNDE BİR YAPILANDIRMA YOK"

"Vergi affı niteliğinde bir yapılandırma beklentisi varsa, asla. Asla bir vergi affı olmayacak." diyen Şimşek’in konuya dair cevabı şöyle oldu:

Zora düşen şirketlerimiz bugün defterdarlıklarımıza başvururlarsa her türlü kolaylığı ve taksitlendirmeyi yapıyoruz. Yapılandırmadan maksat ‘benim nakit akışımda geçici bir sorun var, ben bir zorluk yaşıyorum, bana taksit yapar mısınız?', anlamındaysa bu zaten var. Şu anda kalıcı bir yapılandırma sistemini biz kurduk. Yok, bir vergi affı niteliğinde bir yapılandırma arayışıysa asla. Çok net. Bir af olmayacak.

VERGİ İNDİRİMİ GÜNDEMDE

Şimşek, İFM bünyesinde transit ticaretle uğraşanlara birtakım vergi avantajları sunulduğunu belirterek, şu bilgileri paylaştı:

Biz şimdi bunu radikal bir şekilde hem İFM'de hem de onun dışında artıracağız. Küresel transit ticaret üslerinden biri olan Türkiye'nin konumunu güçlendireceğiz. Burada Türkiye'ye katma değer, fon akışı ve ülkenin orta-uzun vadeli kazanımları anlamında bakıyoruz. Çalışmaları önemli bir yere getirdik, Sayın Cumhurbaşkanı'mıza arz edildikten sonra netleşecek. İkinci konu bölgesel yönetim merkezleri. Çok uluslu şirketler bölgesel üsler kuruyorlar. Yine bunda da aslında İFM'de birtakım teşvikler var. Biz tekrar bu konuyu çok daha radikal ve geniş kapsamlı olarak ele aldık. Onun değerlendirmelerini tekrar önümüzdeki dönemde paylaşacağız. Diğer bir önemli başlığımız ihracatı ve üretimi önceliklendirmek. Dolayısıyla imalatçı-ihracatçılara radikal bir vergi indirimi gündemimizde.