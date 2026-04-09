10 Nisan 2026’dan itibaren Schengen bölgesine seyahatlerde manuel kontroller yerini dijital sisteme bırakacak. Yeni uygulamayla birlikte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları dahil tüm AB dışı yolcuların parmak izi ve yüz taraması gibi biyometrik veriler vermesi zorunlu hale gelecek.

PARMAK İZİ VERİLECEK

Yeni sistem, manuel kontrollerdeki hata payını sıfıra indirmeyi hedefliyor. Yeni uygulamaya göre 180 gün içinde 90 gün kalış kuralı, sistem tarafından otomatik olarak hesaplanacak. Süre aşımı yapan yolcular anında tespit edilerek ilgili sınır birimlerine bildirilecek.

Biyometrik Kayıt: Yolcuların ilk girişte parmak izleri alınacak ve yüz taramaları (biyometrik fotoğraf) sisteme kaydedilecek.

Otomatik 90/180 Gün Takibi: Giriş-çıkış tarihleri ve 180 gün içinde 90 gün kalış süresi hesaplamaları manuel kontroller yerine merkezi sistem tarafından otomatik yapılacak. Manuel gün sayma zorunluluğunu ortadan kaldıran bu özellik, kural ihlallerini anında tespit ederek sınır birimlerine otomatik bildirim gönderecek.

3 YIL SAKLANACAK

Veriler 3 Yıl Saklanacak: Kaydedilen biyometrik veriler 3 yıl boyunca sistemde tutulacak. Böylece sonraki seyahatlerde işlemler hızlanacak.

Pasaporta Damga Olmayacak: Giriş-çıkış damgalarının kalkmasıyla birlikte pasaport sayfalarının dolması sorunu ortadan kalkacak, tüm kayıtlar dijital ortamda saklanacak.

ETIAS ile Tam Entegrasyon Sağlanacak: EES, 2026 yılının son çeyreğinde başlaması beklenen ETIAS (Seyahat Ön Onay Sistemi) için temel veri kaynağı işlevi görecek.

YETKİLİLERDEN 'KUYRUK' UYARISI

Öte yandan yetkililer ve sektör temsilcileri, yeni sistemin ilk günlerinde havalimanlarında yoğunluk yaşanabileceği konusunda uyarılarda bulundu. İlk kayıt işlemlerinin uzun sürebileceği ve yolcuların buna göre planlama yapmaları gerektiği belirtiliyor.