ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndan geçen petrol tankerlerine yönelik yaklaşımını eleştirerek, geçişlerin sınırlandırılması ya da tankerlerden ücret talep edilmesinin yürürlükteki anlaşmalarla bağdaşmadığını ifade etti.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hürmüz Boğazı üzerinden Tahran yönetimine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Trump, açıklamasında, "İran, petrolün Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verme konusunda çok yetersiz, hatta bazılarının deyişiyle onursuz bir tutum sergiliyor. Bu, aramızdaki anlaşmaya aykırı" ifadelerine yer verdi.

Donald Trump, konuyla ilgili son açıklamasında, "İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlerden ücret aldığına yönelik haberler var. Öyle olmasa iyi olur; ancak eğer ücret alıyorlarsa hemen buna son verseler iyi olur" ifadelerini kullanmıştı.

ABD ile İran arasında, İsrail’i de içine alan geçici bir ateşkes sağlandı. ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı saldırıların ardından İran’ın misillemeleri ve bazı bölge ülkelerini hedef alan hamleleriyle çatışmalar büyürken, ABD Başkanı Donald Trump 8 Nisan saat 01.30 civarında ateşkesi kabul ettiğini açıkladı.