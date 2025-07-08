DMM tarafından yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların emekli bir personelin değerlendirmesine dayandığı ve kamuoyunda yanlış algı oluşturduğu vurgulandı. Açıklamada, Millî Savunma Bakanlığı’nın 6 Temmuz 2025’te 852 Rakımlı Tepe’de yaşanan olaya dair yaptığı bilgilendirme doğrultusunda, mağarada tuzaklama yapıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Bakanlık kaynaklarının açıklamalarına göre, olayın yaşandığı mağara yaklaşık iki yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kontrolü altında bulunuyor. Bu nedenle, teröristlerin mağarada kimyasal bir tuzaklama yapmasının mümkün olmadığı ifade edildi. Ayrıca etkilenen personelin mağaraya aynı anda sokulduğu yönündeki iddianın da doğru olmadığı aktarıldı.

Açıklamada, emekli asker sıfatıyla yapılan yorumların resmi bilgi gibi algılanmaması gerektiği belirtilerek, şehitlerin hatırası üzerinden bilgi kirliliği oluşturulmaya çalışıldığına dikkat çekildi. Kamuoyuna yalnızca resmi makamların açıklamalarına itibar edilmesi ve dezenformasyon kampanyalarına karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.