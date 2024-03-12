Bozüyük’te 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Programı düzenlendi.

Kumral Abdal Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan program, Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı Alaattin Çolak, Belediye Başkan Vekili İsmail Özcan ve ilçe protokolünün katılımı ile gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Ardından Kumral Abdal Anadolu Lisesi Okul Müdürü Harun Tatlılıoğlu günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmasında Türk milletinin tarihinin en karanlık günlerini yaşadığı İstiklal Savaşı’nın buhranlı dönemleri hakkında bilgi vererek “İstiklal Marşımızın hangi şartlarda yazıldığını bilmemiz ve onu bu çerçevede değerlendirmemiz gerekmektedir” dedi.

Okul müdürünün konuşmasının ardından program İstiklal Marşı’nı okuma yarışmasında ortaokul kategorisinde birinci olan öğrencinin İstiklal Marşı’nı okuması, günün anlam ve önemine uygun şiir okunması ve Kumral Abdal Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan oratoryonun sunulması ile devam etti. Program 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü münasebetiyle yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol tarafından ödüllerinin takdim edilmesi ile sona erdi.