Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Dart Yıldızlar İl Birinciliği tamamlandı.

Okul Spor Faaliyetleri Dart Yıldızlar İl Birinciliği, yüksek konsantrasyon ve kıyasıya rekabetle sona erdi. Yıldız Kızlar kategorisinde birinciliği Bozüyük Albay İbrahim Çolak Ortaokulu elde ederken, Söğüt Ertuğrul Gazi Ortaokulu ikinci, Söğüt Yaşar Musaoğlu Ortaokulu üçüncü, Bozüyük Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ise dördüncü oldu. Yıldız Erkekler kategorisinde ise Söğüt Yaşar Musaoğlu Ortaokulu birinci, Bozüyük Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ikinci, Söğüt Ertuğrul Gazi Ortaokulu üçüncü ve Bozüyük Sınav Koleji Ortaokulu dördüncü sırada yer aldı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, öğrencilerin hedefe odaklanma, sabır ve stratejik hamleleriyle performanslarını ortaya koyduklarını belirterek; 'Öğrencilerimizin azmi ve başarıları, sporun hayatlarındaki önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Emeği geçen tüm öğretmenlerimizi ve okullarımızı kutluyorum' dedi.