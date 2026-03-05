Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 'B-Reçete Sistemi' hakkında bilgilendirme toplantıları düzenlendi.

Bilecik merkez ve ilçelerinde bitki koruma ürünlerinin kayıtlı ve kontrollü kullanımını sağlamak amacıyla 'B-Reçete Sistemi' hakkında bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi. Toplantılara bayiler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üreticiler katılım sağladı. Programlarda, B-Reçete uygulamasının amacı, sahadaki işleyişi ile üreticiler ve bayilerin sorumlulukları hakkında İl Müdürlüğü teknik personeli tarafından detaylı bilgilendirmeler yapıldı. Uygulamanın, bitki koruma ürünlerinin doğru, bilinçli ve izlenebilir şekilde kullanımını hedeflediği belirtildi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, ''B-Reçete Sistemi' ile bitki koruma ürünlerinin kontrollü ve kayıt altına alınarak kullanılması sağlanmaktadır. Bu uygulama hem üreticilerimizin bilinçli üretim yapmasına katkı sunmakta hem de çevre ve insan sağlığının korunmasına önemli destek vermektedir. Bilgilendirme çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir' dedi.