Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Gazimihal Ortaokulu tarafından hazırlanan Kültür Gecesi, Kültür Merkezi'nde yoğun ilgi ile gerçekleştirildi.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Gazimihal Ortaokulu tarafından düzenlenen 'Kültür Gecesi' programı, Gölpazarı Kültür Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Bir Devlet Doğuyor adlı tiyatro oyunu ile başlayan program, halk oyunları gösterisi ve Gazimihal Korosu'nun sahne performansı ile devam etti. Öğrencilerin sergilediği gösteriler izleyicilerden büyük beğeni aldı. Geceye Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Kürşat Bozkurt ile protokol üyeleri katıldı.

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, 'Öğrencilerimizin kültürel ve sanatsal faaliyetlerde gösterdiği başarı bizleri gururlandırıyor. Bu anlamlı programda emeği geçen tüm öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum' dedi.

Program sonunda emeği geçen öğretmenlere, öğrencilere ve katkı sunanlara teşekkür edildi.