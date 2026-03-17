Hayallerinin peşinden koşmak isteyen heykel sanatçısı Gülfidan Soyuğur, 2,5 yıl önce doğup büyüdüğü şehri bırakıp Sakarya'nın Akyazı ilçesine taşındı. Burada 12 metrekarelik bir atölyede hayallerini gerçekleştiren Soyuğur, yaptığı metal heykeller ile dikkat çekiyor. Soyuğur'un yaptığı eserler, Türkiye'nin çeşitli illerinde satın alınıp sergileniyor. Buna ek olarak yurt dışında da sergilenen heykelleri olduğunu belirten Soyuğur, üniversitenin ilk dönemlerinde heykel sanatından korktuğunu ancak sonrasında korkularının üzerine giderek bu tür sanat eserleri ortaya çıkarttığını dile getirdi.

'Korkularımın üzerine gitmek istediğim için metali seçtim'

Üniversite yıllarında metalden çekindiğini ancak bu korkusunun üzerine gitmeye karar verdiğini belirten Gülfidan Soyuğur, 'Üniversitede bize tüm bölümleri gösteriyorlar; metal, ahşap, mermer gibi. Metal benim ilk zamanlarda çok korktuğum ve asla yanından bile geçemediğim bir gruptu ama sonrasında korkularımın üzerine gitmek istediğim için metali seçtim. Metale şekil verip zorlukların üstesinden gelmek açıkçası ilgimi çekti. Metalin en güzel kısmı hataları her zaman kabul etmesi. İstediğiniz yerden kesip biçip tekrar devam edebiliyorsunuz. Mermerdeki gibi bütünden parçaya değil, parçadan bütüne gidiyoruz metal heykellerde' dedi.

'İlk yaptığım heykelimden ödül almıştım'

Sanat hayatındaki ilk başarısını hiç unutamadığını dile getiren Soyuğur, 'İlk heykelimi yaptığımda o heykelden ödül almıştım. Ahşap bir heykeldi. Benim için çok kıymetliydi. İlk defa yaptığım bir heykel, ilk defa ödül aldım, ilk defa sergilendi ve ilk defa da satıldı. Tüm ilklerin bir arada olduğu bir durumdu. Ben bunun haberini sergiye giderken İstanbul'da İETT otobüsünde almıştım ve herkesin içinde hüngür hüngür ağlamıştım. Bu durum kendime 'yapabilirim, bu işi yapabiliyorsun' düşüncelerinin mesajıydı' diye konuştu.

'12 metrekare atölyede 3 metre heykel üretiyorum'

Atölyesinin fiziksel imkanlarına rağmen büyük işler başardığını anlatan genç sanatçı, 'Ben burada 12 metrekare atölyede 3 metre heykel üretiyorum. Atölyemin tavan yüksekliği 3 metre. En son ürettiğim heykel tavanım ile birebirdi. Alaçatı'da 3 metre boyutunda bir heykelim var. Tasarım kısmı ile üretim kısmı toplam 6 ay sürmüştü. 12 metrekare atölyemden çıkan heykellerin hepsi Türkiye'de hatta Kıbrıs'ta, Almanya'da sergileniyorlar ve birilerinin evindeler. Bu benim için çok gurur verici bir şey' şeklinde konuştu.

'2 bin dolara yaptığım heykel de vardı, 12 bin dolara yaptığım heykel de vardı'

Eserlerinin üretim süreci ve fiyatları hakkında bilgi veren Soyuğur, 'Tasarımı yaptıktan sonra çizime geçiyorum, sonrasında VR gözlük ile üç boyutlu modelleme yaptıktan sonra atölyeye gelip oluşturmaya başlıyorum. Heykellerimin hepsi bir sanat eseri ve bir taneler. Seri üretilen ya da birer kopyası olan eserler değiller. Bu yüzden istediğiniz ürüne göre fiyatları değişiyor. 2 bin dolara yaptığım heykel de vardı, 12 bin dolara yaptığım heykel de vardı. Fiyat aralığı boyutuna, malzemesine göre değişiyor' ifadelerini kullandı.

'Kadın ne isterse yapabilir. Sadece istemesi ve kendine inanması gerekiyor'

Gelecek hedeflerinden, insanların tepkilerinden ve kadınların hayallerinin peşinden gitmesini istediğini belirten Soyuğur, 'İnsanlar ilk gördüklerinde ne olduğunu anlayamıyorlar. Bir kadının kaynak yapması, metale o formu vermesi insanların hoşuna gidiyor. Hayallerimden birisi, kamyonun arkasını atölyeye çevirip sanat ile iç içe olamayan köy çocuklarını sanat ile buluşturup onlarla etkinlikler yapmak. İki buçuk sene önce hiç bilmediğim bir yere geldim. Tek istediğim atölye kurmak ve hayallerimi gerçekleştirmekti. Bunu burada başardım. Kadın ne isterse yapabilir. Sadece istemesi ve kendine inanması gerekiyor' dedi.