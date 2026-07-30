MasterChef Türkiye’nin 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı, Kilyos’taki evinde yaşamını yitirmiş halde bulundu. Şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, genç şefin vefatı yarışma arkadaşlarını ve televizyon camiasını yasa boğdu. Kaşıkçı’nın ardından eşi ve küçük kızı Maya’ya çok sayıda destek mesajı iletildi.

ACUN ILICALI'DAN DUYGULANDIRAN AÇIKLAMA

MasterChef Türkiye'nin yapımcısı Acun Ilıcalı, Eren Kaşıkçı'nın ardından yaptığı açıklamada ailesini yalnız bırakmayacaklarını belirtti. Ilıcalı, özellikle Kaşıkçı'nın küçük kızı Maya için alınan kararı duyurarak, ailenin yanında olacaklarını ifade etti. Ilıcalı, Kaşıkçı'nın kızı Maya'nın tüm masraflarını üstleneceğini açıkladı.