MasterChef Türkiye'nin 2021 sezonunda şampiyon olarak adını geniş kitlelere duyuran ve daha sonra gastronomi alanındaki çalışmalarıyla kariyerini sürdüren Eren Kaşıkçı, İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Kumköy Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu. Genç yaşta hayatını kaybeden Kaşıkçı'nın vefatı, ailesi, yakın çevresi ve sevenlerini derin üzüntüye boğdu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Eren Kaşıkçı'nın ölümünün ardından olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından Kaşıkçı'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

ÖLÜMÜNDE ‘KALP KRİZİ’ ŞÜPHESİ

NTV'nin haberine göre, Adli Tıp Kurumu'nda gerçekleştirilen otopsinin ardından kesin ölüm nedenini ortaya koyacak raporun hazırlanması bekleniyor. İlk değerlendirmelerde ise Eren Kaşıkçı'nın kalp krizi geçirmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

İŞ ORTAĞINDAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Eren Kaşıkçı'nın iş ortağı Mikail Malkoçoğlu da konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Kesin ölüm nedeninin henüz belli olmadığını belirten Malkoçoğlu, sağlık ekiplerinin ilk değerlendirmesinin kalp krizi yönünde olduğunu ifade etti.

Malkoçoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Biz de adli tıp raporu çıkınca sonucu öğreneceğiz. Ama sağlık ekibi arkadaşların ilk izlenimi kalp krizi geçirdiği yönünde."

YENİ ŞUBESİNİ AÇMAYA HAZIRLANIYORDU

Başarısını televizyon ekranlarının ardından restoran sektörüne de taşıyan Eren Kaşıkçı'nın son dönemde yeni yatırımlar üzerinde çalıştığı öğrenildi. Kadıköy'de hizmet veren Kızıl Sakal Sandviç & Burger markasını büyütmek isteyen Kaşıkçı'nın, Pendik Kurtköy'de açmayı planladığı yeni şube için hazırlıklarını sürdürdüğü ortaya çıktı. Yakın çevresiyle gelecek planlarını paylaştığı ve yeni yatırımları için yoğun mesai harcadığı ifade edildi.

OLAY YERİNDEKİ ‘İLAÇ’ DETAYI

Soruşturma kapsamında ortaya çıkan bilgiler arasında, Eren Kaşıkçı'nın olay sırasında başucunda bulunan ilaçlarına uzanmaya çalışırken vefat ettiği iddiası da yer aldı. Bu ayrıntının da yürütülen adli soruşturma kapsamında değerlendirildiği öğrenildi.