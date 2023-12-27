Orta vadeli program kapsamında düşük faizli konut kredisi nasıl alınır? sorusu sonunda yanıt buluyor. İlk kez evini satın alacaklar için hükümetin düzenlemiş olduğu ilk evim konut kredisi kampanyası düşük faiz oranları ile dikkat çekiyor. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz tarafından yapılan “hükümetten ilk evine alacaklara kredi desteği verilecek” açıklamasını ardından ilk evim konut kredisi başvurusu ne zaman başlayacak? merakla beklenmeye başlandı.

İlk Evim Konut Kredisi Kampanyası Nedir?

Konu ile ilgili net başvuru sürecinin çalışmalar tamamlandıktan sonra gerçekleştirileceğine değinildi. 2024 yılı itibariyle meclise alınması beklenen ilk evim konut kredisi kampanyası önümüzdeki dönemde mecliste gündeme gelecek. Daha önceki kampanyalarda olduğu gibi ilk evim konut kredisi kampanyasında da son bir yıldır konut satışı yapmamış olanlar ya da hisseli konuta sahip olup hisse oranı %50'den fazla olmayanlar dikkate alınacak.

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İlk Evim Konut Kredisi Ödeme Planı

İlk kez evini alacakların aynı şehirde ikamet ediyor olması şartı da istenebilecek. İlk evim konut kredisi kampanyası ile ilgili henüz vade aralığı paylaşılmamış olsa da daha önce yapılan örnek kampanyada olduğu gibi 15 yıl 180 ay vade olması bekleniyor.