Geçtiğimiz haftalarda TBMM Adalet Komisyonu’ndan geçen 11. Yargı Paketi’nin, bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından aralık ayının son haftasında Meclis Genel Kurulu gündemine alınması bekleniyor.

Yeni yılda yürürlüğe girmesi planlanan düzenleme; infaz rejimine ilişkin değişiklikler, trafik cezalarındaki artışlar ve bankacılık sistemini doğrudan etkileyecek önemli başlıklar içeriyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye’de artış gösteren yasa dışı bahis faaliyetlerine karşı yeni bir eylem planının devreye alınacağını açıklarken, bu kapsamda 11. Yargı Paketi’nde öngörülen düzenlemelere de değindi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tunç, elektronik ödeme kuruluşlarında biyometrik doğrulama ya da çipli kimlik olmadan hesap açılamayacağını belirtirken, paketin yasalaşması halinde IBAN üzerinden yapılan para transferlerinde de kapsamlı değişikliklerin uygulanacağını ifade etti.

Müşterilerden ilave doğrulama adımları talep edebilecek

1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle MASAK, 200 bin TL ve üzerindeki para transferlerinde kanal ayrımı yapmaksızın (mobil, internet veya ATM) tüm kullanıcıların 20 kelimeden uzun bir açıklama yazmasını zorunlu hale getirecek.

Buna ek olarak bankalar, belirlenen tutarların üzerindeki transferlerde güvenlik amacıyla müşterilerden ilave doğrulama adımları talep edebilecek.

Çift katmanlı doğrulama işlemi

BDDK tarafından belirlenecek limitlerin üzerinde yapılacak para transferlerinde, dolandırıcılık vakalarının önüne geçebilmek amacıyla kullanıcılar SMS, biyometrik veri ya da çipli kimlik kartlarıyla birlikte para transfer işlemini onaylamak zorunda tutulacak. Oluşturulacak çift katmanlı doğrulama işlemi ile müşteriler adına kötü niyetli kişiler tarafından kredi çekilmesi ve söz konusu tutarın farklı hesaplara aktarılması engellenmiş olacak.