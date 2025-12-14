Milyonlarca vatandaşın çözüm beklediği staj ve çıraklık sigortası mağduriyetiyle ilgili 13 Aralık 2025’te TBMM’den önemli bir gelişme yaşandı. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen yeni Torba Yasa teklifi kapsamında, staj ve çıraklık döneminde yapılan sigortaların emeklilik başlangıcı sayılmasını sağlayacak maddenin eklenmesi için bir çalışma grubu oluşturuldu.

Edinilen kulis bilgilerine göre, hükümet ve muhalefetin ortak uzlaşıyla masaya getirdiği formül, “Geriye Dönük Borçlanma” modeline dayanıyor.

Masadaki Formül: Nasıl Emekli Olunacak?

TBMM’de görüşülen taslağa göre düzenlemenin detayları şu şekilde şekilleniyor:

Borçlanma Hakkı: Staj veya çıraklık yapılan dönemler için vatandaşa, tıpkı askerlik veya doğum borçlanması gibi borçlanma hakkı tanınacak.

Başlangıç Tarihi: Borçlanılan süre kadar sigorta başlangıç tarihi geriye çekilecek. Böylece 8 Eylül 1999 öncesine çekilebilen girişler, kişiyi EYT kapsamına sokacak veya emeklilik yaşını düşürecek.

Kapsam: Düzenlemeden, staj giriş kartı bulunan ancak adına sadece “Kısa Vadeli Sigorta” (İş kazası ve meslek hastalığı) primi yatırılan yaklaşık 250.000 – 300.000 kişinin yararlanması hedefleniyor.

“Uzun Vadeli Sigorta” Dönüşümü

Mevcut sistemde stajyerlerin sigortası “kısa vadeli” olduğu için emeklilik hesabına dahil edilmiyordu. Yeni düzenlemeyle kişiler, ilgili dönemin primini (bugünkü asgari ücret üzerinden) ödeyerek bu statüyü Uzun Vadeli Sigorta Kolları”na (yaşlılık, malullük, ölüm) dönüştürebilecek.

Tarih Belli Oldu mu?

Düzenlemenin, 2026 Bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının hemen ardından, Ocak 2026‘nın ilk haftasında Genel Kurul’a gelerek yasalaşması bekleniyor.

Staj mağduriyeti tam olarak nedir? Lise veya üniversite döneminde zorunlu staj yapanların eline “Sigorta Kartı” verilmiş ve bir giriş tarihi atılmıştır. Ancak o dönemde yatırılan primler emeklilik için değil, sadece iş kazasına karşıdır. Bu yüzden o tarih, emeklilik hesabında “Sigorta Başlangıcı” sayılmaz.

Yasa çıkarsa herkes hemen emekli olur mu? Hayır. Yasa çıktığında, sigorta başlangıcınız staj yaptığınız tarihe çekilir. Eğer bu tarih sizi EYT şartlarına (8 Eylül 1999 öncesi) taşıyorsa ve prim gününüz (5000-5975 gün) doluysa hemen emekli olabilirsiniz. Değilse, yaş şartınız düşer.

Avukat ve doktorların staj süreleri sayılıyor mu? Mevcut yasada avukatlar ve doktorlar staj sürelerini borçlanabiliyordu. Yeni düzenleme ise meslek lisesi ve çıraklık okulu mezunlarını da kapsayarak eşitlik sağlamayı amaçlıyor.