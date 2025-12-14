Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bu yıl ilk kez uygulamaya konulan son kaynak tedarik tarifesinde değişikliğe gidiyor. Düzenlemenin 1 Ocak 2026’dan itibaren yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Güncelleme ile kademe hesaplamasında yıllık elektrik tüketim limiti 5 bin kilovatsaatten 4 bin kilovatsaate düşürüldü. Buna göre aylık ortalama 333 kilovatsaat, yani yaklaşık 984 TL’lik tüketimi aşan konut aboneleri, yeni yılda daha yüksek tarifeden faturalandırılacak.

Yaklaşık 2,5 milyon hane doğrudan etkileniyor

Yüksek tüketim yapan haneler, üst kademeye geçişlerinde elektriğin gerçek maliyetini farklı aylarda ödeyecek. Sistemde 43 milyon abone bulunurken, yalnızca yüzde 6’sı yani yaklaşık 2,5 milyon hane bu değişiklikten doğrudan etkilenecek.

Örneğin, 2025 yılı tüketimi 4 bin kilovatsaat sınırını ekim ayında aşan bir kullanıcı, 1 Ocak 2026’dan itibaren yüksek kademeden faturalandırılacak. Buna karşın, 31 Aralık 2025 itibarıyla sınırı aşan kullanıcıların üst kademeye geçişi 1 Mart 2026’da başlayacak.

Başvurular, e-Devlet üzerinden yapılıyor

Özellikle köy ve kırsal alanlarda, gecekondu tipi yapılarda iki bağımsız birimde yaşayan fakat tek elektrik sayacı kullanan haneler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na başvurarak elektrik desteğinden faydalanmaya devam edebilecek. Başvurular, E-Devlet’te yer alan “Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti” sekmesinden yapılabiliyor.

Elektrik şirketleri uyarı mesaj göndermeye başladı

Elektrik perakende şirketleri, bu yıl itibarıyla yıllık 4 bin kilovatsaat sınırını aşan abonelere bilgilendirme mesajları göndermeye başladı.

Mesajlarda, tüketicilere “Tüketiminiz son kaynak tedarik tarife limitinin üzerine çıkmıştır. Serbest tüketici hakkınızı kullanmak isterseniz EPDK internet sitesindeki tedarik şirketleriyle anlaşma yapabilirsiniz” uyarısı iletiliyor. Ayrıca aboneler, faturalar üzerinden yıllık elektrik tüketimlerini de kontrol edebiliyor.