Mevcut başkan Sedat Yavuz'un yeniden aday olmayacağını açıklamasının ardından yeni yönetim çalışmalarının hız kazandığı Kafkasspor'da, Rasim Erdem bugün yaptığı yazılı açıklama ile başkanlığa adaylığını açıkladı.

Erdem yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Kıymetli İnegöl Kafkasspor camiası, değerli İnegöl halkı ve büyük İnegöl Kafkasspor sevdalıları…

Geçtiğimiz sezon kulübümüz çok zor bir süreçten geçerken, Sayın Başkanımız Sedat Yavuz önderliğinde, camiamızın bize verdiği görev ve sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirmek adına hiçbir fedakârlıktan kaçınmadan mücadele ettik.

Zor günlerde taşın altına elimizi koyduk, gecemizi gündüzümüze kattık ve çok şükür İnegöl Kafkasspor’umuzu ligde tutmayı başardık.

Bu sezon ise yine Sayın Başkanımız Sedat Yavuz’un öncülüğünde oluşan yönetim kadrosunda, 12.01.2026 tarihinde mali işleri yürütme görevini üstlendim. Büyük bir özveriyle çalışarak kulübümüzün mali disiplinini korumaya, kaynaklarını doğru yönetmeye ve geleceğini sağlam temeller üzerine kurmaya gayret ettim.

Ve sezon sonunda…

İnananların, mücadeleden vazgeçmeyenlerin eseri olan o büyük başarı geldi. Kafkasspor’umuz, şampiyon olarak 2. Lig’e yükseldi.

Bugün ise artık yeni hedeflerin ve daha büyük sorumlulukların zamanı geldiğine inanıyorum.

Kulübümüzün 2. Lig’de güçlü bir şekilde yoluna devam etmesi, kurumsal yapısını büyütmesi ve geleceğe emin adımlarla ilerlemesi adına; büyük bir onur ve sorumluluk bilinciyle Kafkasspor Başkanlığına aday olduğumu kamuoyuna açıklıyorum.

Bugüne kadar hiçbir makam ya da unvan peşinde olmadım.

Tek gayem; Kafkasspor’un başarısı, şehrimizin gururu ve bu büyük camianın geleceği olmuştur.

Dün zor günlerde nasıl birlik olduysak, bugün de aynı inanç ve beraberlikle Kafkasspor’umuzu daha büyük hedeflere taşıyacağımıza yürekten inanıyorum.

Şimdi yeni bir mücadele zamanı…

Şimdi Kafkasspor’u daha güçlü yarınlara taşıma zamanı…

Allah çıktığımız bu kutlu yolda bizleri mahcup etmesin."