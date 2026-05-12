

Eğitim camiasının sevilen isimlerinden olan Yazdan Taşdemir, geçtiğimiz Nisan ayında beri Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Bölümü yoğun bakım servisinde tedavi görüyordu. Taşdemir bugün yaşam mücadelesini kaybetti.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Merhum Yazdan Taşdemir için 13 Mayıs Çarşamba (Yarın) günü saat 11.00’da Nuh Mehmet Küçükçalık lisesi bahçesinde son kez öğrencileri ile bir araya gelecek. Öğlen namazına müteakip İshakpaşa Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Bursa Hamitler Mezarlığı'na defnedilecek.

