Spor sevgisinin, iyiliğin ve sağlıklı yaşamın toplumda büyümesini hedefleyen Eker I Run, 13'üncü yılında da koşu severleri bir araya getirecek. Katılımcılara sadece bir yarış değil, aynı zamanda festival atmosferinde bütünsel bir deneyim sunan Eker I Run, her yaştan ve her seviyeden koşucuya yer veren kapsayıcı bir programla yapılıyor.

Yeni Tema: 'Koşmak Gerek'

Bu yıl 'Koşmak Gerek' temasıyla hazırlanan manifesto videosu; koşunun sadece fiziksel bir aktivite değil, aynı zamanda hayat tarzı olduğunu vurguluyor. Videoda; ilerlemek için kendine söz vermek, zorluklara rağmen vazgeçmemek, sınırları zorlamak ve iyilik için harekete geçmek gibi değerler ön plana çıkıyor. Koşmanın; bireysel gelişimin ötesinde, dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için atılan bir adım olduğuna dikkat çekiliyor.

Yardımseverlik Koşuları her yıl daha fazla canlıya umut oluyor

Etkinlik kapsamında, Adım Adım iş birliğiyle gerçekleştirilen Yardımseverlik Koşuları her yıl daha fazla canlıya umut oluyor. 12'nci Eker I Run'da 19 sivil toplum kuruluşu için koşan 721 gönüllü sporcu ve 5 bin 629 bağışçının katkılarıyla yaklaşık 5,4 milyon TL bağış toplandı. Elde edilen bu kaynak; çocuklardan gençlere, kadınlardan doğaya ve hayvanlara kadar toplam 658 canlının hayatına dokundu.

2018-2025 yılları arasında ise Yardımseverlik Koşuları aracılığıyla sivil toplum kuruluşlarının projelerine toplam 13,7 milyon TL kaynak sağlandı.

Herkes için bir parkur bulunuyor

Uludağ'ın zirvesinden başlayan 42K Maratonu'nun yanı sıra 15K ve 5K parkurları ile farklı seviyelere hitap eden Eker I Run; Özel Sporcular Koşusu ile özel katılımcıları ve Minik Adımlar Koşusu'yla çocukları da bu deneyime dahil ediyor. Bireysel katılımcıların yanı sıra kurumsal firmalar da takımlarıyla etkinlikte yer alarak takım ruhunu ve aidiyet duygusunu güçlendiriyor.

Kayıtlar başladı

Eker I Run'a katılmak isteyenler, bireysel ya da kurumsal olarak kayıt yaptırabiliyor. Koşu severler, detaylı bilgiye ulaşmak ve kayıt yaptırmak için ekerkosu.com adresini ziyaret edebiliyor.