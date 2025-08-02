Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Adana, Aksaray, Ankara, Burdur, Çankırı, Denizli, Elazığ, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Mersin, Şanlıurfa ve Van’da gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili bilgi verdi. Yakalanan şüphelilerin DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları ve örgütle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucunda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Yerlikaya, operasyonları koordine eden valiler, Cumhuriyet Başsavcılıkları, Jandarma Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, İl Jandarma Komutanları ve sahada görev yapan jandarma personelini tebrik etti. Terörle mücadelenin yalnızca kolluk kuvvetlerinin sahadaki operasyonlarıyla sınırlı olmadığını belirten Yerlikaya, bu mücadelenin güvenlik, istihbarat, iletişim ve uluslararası iş birliğini kapsayan çok boyutlu bir devlet refleksine dayandığını ifade etti.

Kaynak: HABER MERKEZİ