Olay, Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre gece kulübünden çıkan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırırken, alkollü oldukları öne sürülen şahıslar ayakta durmakta güçlük çekti.

Yaşanan anlar cep telefonu kamerasına yansırken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları güçlükle ayırdı. Tarafların daha sonra birbirlerinden şikâyetçi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.