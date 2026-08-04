Bakan Yumaklı, 4-5 Ağustos tarihlerinde etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulundu.

Ormanlık alanlarda ve yakın çevresinde kesinlikle ateş yakılmaması gerektiğini vurgulayan Yumaklı, kuru otluk alanlara yanıcı madde atılmamasını, anız ve bahçe atığı yakma gibi işlemlerden uzak durulmasını istedi.

En küçük dumanın veya şüpheli durumun vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi gerektiğini belirten Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

"#YeşilVatan’ımızı korumak için tüm ekiplerimizle sahadayız. Ama unutulmamalıdır ki en büyük gücümüz vatandaşlarımızın duyarlılığı ile yangın çıkmasını önlemektir. Devletimizin tüm imkânları ve orman kahramanlarımızın fedakâr mücadelesi kararlılıkla sürerken; bu kritik günlerde tedbiri elden bırakmıyor, ortak evimiz doğamıza hep birlikte sahip çıkıyoruz.