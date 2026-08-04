Olay, Osmangazi ilçesi Çirişhane Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan kişilerin evine gelen grup ile evdekiler arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında bir kişi hafif şekilde yaralandı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan şüphelilerin güzergâhında çöpe atılmış bir kılıç buldu. İlk bakışta gerçek olduğu düşünülen kılıcın yapılan incelemede oyuncak olduğu belirlendi. Bu durum çevrede bulunan vatandaşları hem şaşırttı hem de gülümsetti.

Polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.