Bursa'nın ünlü doğa harikası Uludağ'da, yerleşim yerine doğru açlıkla birlikte inen ayı ve yavruları, bir otomobil sürücüsünü dehşete düşürdü. Sarıalan'da cadde üzerinde çöpleri karıştıran ayı ailesi, meraklı bakışlarla izleyenlerin kalbini ağıza getirdi. Korku dolu anlar, cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, gece geç saatlerde meydana geldi. Ormanda yaşayan ayı ve yavruları, açlıkla birlikte yerleşim birimine inerek Sarıalan'da çöpleri karıştırmaya başladı. Bu sıradışı ziyaretçiler, çevredeki vatandaşların da ilgisini çekti ve zaman zaman araçlarıyla bu bölgede beklemeye başladılar.

Ancak, durum kontrol altında kalmayınca, bir otomobil sürücüsü kendini birden ayı ve yavrularının yanında buldu. Merak ve endişeyle çöpleri karıştıran ayı ailesini gören sürücü, hızını kesip onları izlemeye başladı. Fakat bu, beklenmedik bir dönüş alacaktı.

Anne ayı ve yavruları, kendilerini izleyen otomobildekilerin yanına doğru yöneldi. Aniden, ayı otomobilin önünü keserek kaputuna dayandı. Sürücü ve içindekiler korku dolu anlar yaşadı. Heyecan ve endişe içindeki sürücü, hemen gaz pedalına yüklendi ve ayının kaputunun altından çıkmasını bekledi. Neyse ki, ayı çabucak geri çekildi ve sürücü, tehlikeden uzaklaşmak için hızla bölgeden ayrıldı.