Kasım ayında 5.000 TL'lik ikramiye ödemelerini alan emeklilerin maaş ödemeleri başladı. Bu ay en düşük emekli maaşı 7.500 TL olan bir emekli, ikramiyeyle birlikte 12.500 TL ödeme alıyor. Ayrıca promosyon taahhüdü dolan ve bankadan promosyon almak isteyenler için teklifler güncellendi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, promosyon ödemelerinin yanı sıra 3'lü ödeme alma avantajına sahip olacak. Şu anda milyonlar, maaşlarına göre ek 4500, 6500, 7500, 9600 ve 12500 TL'lik promosyon tekliflerini değerlendiriyor.

Kasım ayındaki ikramiye ödemeleri, emeklilere çifte kazanç sağladı. Promosyon taahhütleri dolan emekliler için bankaların sunduğu yeni teklifler dikkat çekiyor ve üçüncü bir fırsat sunma potansiyeli taşıyor. 2024 yılında emekliler için getirilecek bir dizi önemli değişiklik ve avantajlar da bekleniyor.

3'Lü Ödeme Alma Şansı

- Cumhuriyet ikramiyesi: 5.000 TL (Ödendi)

- En düşük emekli maaşı: 7.500 TL (Ödemeler ayın 17'sinde başladı, ayın 28'inde sona erecek)

- Promosyon (Taahhütü dolanlar ve ilk kez alacaklar): En düşük 4.500 TL, en yüksek 12.500 TL.

SSK Emeklilerine Göre Maaş Ödeme Günleri ise şöyle;

- Tahsis Numarası Son Rakamı 9 Olanlar: Ayın 17'sinde

- Tahsis Numarası Son Rakamı 7 Olanlar: Ayın 18'inde

- Tahsis Numarası Son Rakamı 5 Olanlar: Ayın 19'unda

- Tahsis Numarası Son Rakamı 3 Olanlar: Ayın 20'sinde

- Tahsis Numarası Son Rakamı 1 Olanlar: Ayın 21'inde

- Tahsis Numarası Son Rakamı 8 Olanlar: Ayın 22'sinde

- Tahsis Numarası Son Rakamı 6 Olanlar: Ayın 23'ünde

- Tahsis Numarası Son Rakamı 4 Olanlar: Ayın 24'ünde

- Tahsis Numarası Son Rakamı 2 Olanlar: Ayın 25'inde

- Tahsis Numarası Son Rakamı 0 Olanlar: Ayın 26'sında.