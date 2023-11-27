Masterchef dünyasında yankı uyandıran bir skandalın ortaya çıkmasıyla Acun Ilıcalı'nın tepkisi kaçınılmaz hale geldi. Sina Koloğlu'nun ifşa ettiği bilgiler, kanalın reytinglerini belirgin bir şekilde etkiliyor.

Köstebek Mi Var?

Gazeteci ve müzisyen Sina Koloğlu, sosyal medya platformlarında Masterchef Türkiye ile ilgili spoilerlar üzerine dikkat çekici bir paylaşım yaptı. 'Masterchef Türkiye; içerde köstebek mi var?' başlıklı yazısında Koloğlu, programın bant çekimi şeklinde olduğunu ve seyircilere sunulan içeriğin önceden kaydedildiğini belirtti. Genç ev ahalisinin takip ettiği bir siteden elde ettiği bilgileri paylaşan Koloğlu, söz konusu sitenin öngörülerinin gerçekleştiğini ifade etti. En çarpıcı örneği ise Kırmızı Takım'ın 3-0 galip geleceğini doğru tahmin etmeleriydi.

Söz konusu olay sadece bir kez değil, bir dizi benzer durumu içermesiyle dikkat çekiyor. Bu durum, içeride bir bilgi sızıntısı mı olduğu sorularını gündeme getiriyor. Koloğlu'nun duyduğuna göre bu sitenin bir kardeşi daha olmuş. Acun Ilıcalı'nın bu olaya verdiği tepki ve alınacak önlemler, Masterchef camiasında yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.