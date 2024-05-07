Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Halk Oyunları Topluluğu, bu yıl 15.si düzenlenen Uluslararası Folklor Festivali’ne katıldı. Topluluk, “Anadolu’nun Renkleri” gösterisiyle katılımcılardan tam not aldı.

Yeditepe Üniversitesi Folklor Kulübü organizasyonunda gerçekleştirilen 15.Uluslararası Folklor Festivali, farklı ülke ve üniversitelerden çok sayıda topluluğun katılımıyla yapıldı. Öğr. Gör. Nazım Gürak yönetimindeki BUÜ Halk Oyunları Topluluğu da 30 öğrenciyle festivalde yer aldı.

Organizasyonda Bulgaristan’dan “TrakiiskaMlados Folk Dance” grubu, Koç Üniversitesi, Yalova Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Bostancı Halk Eğitim Merkezi ve Yeditepe Üniversitesi toplulukları da performans sergiledi.

Programın sonunda Yeditepe Üniversitesi yöneticileri tarafından festivale katılan tüm gruplara teşekkür plaketitakdim edildi.