Çanakkale’de 17 yıldır böbrek yetmezliğiyle mücadele eden 53 yaşındaki Hatice Ayçin, 1.5 yıl önce böbrek nakli için başvurduğu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi Organ Nakli Merkezinde 10 gün önce yapılan böbrek nakliyle sağlığına kavuştu. 1.5 yıl boyunca nakil bekleyen Ayçin, böbrek nakli olmak için her gece çantasını hazır bekletti.

Çanakkale’de yaşayan Hatice Ayçin, 2007 yılında hipertansiyon nedeniyle böbrek yetmezliğine yakalandı. 9 yıl boyunca diyalize girmeden medikal tedavi gören Ayçin, 2016 yılında böbrek yetmezliğine yakalandı. 8 yıl boyunca diyalize giren Hatice Ayçin, 1.5 yıl önce böbrek nakli için ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi’ne başvurdu. Ayçin, 10 gün önce Balıkesir’de beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın ailesi tarafından bağışlanan böbreğin kendisine nakledilmesiyle sağlığına kavuştu.

ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cabir Alan, Hatice Akçin’e 2007 yılında hipertansiyon nedeniyle böbrek yetmezliği teşhisi konduğunu söyledi. Akçin’in 9 yıl diyalize girmeden medikal tedavilerle süreci yönetmeye çalıştığını ancak 8 yıl önce son dönem böbrek yetmezliği geliştiği için diyalize bağlanmak zorunda kaldığını ifade eden Prof. Dr. Cabir Alan, “Bu süreç içerisinde eşinden böbrek alınması için çalışma başlatıldı. Ancak doku uyuşmazlığı nedeniyle nakil gerçekleştirilemedi. Kendi çocuğuna da kıyamadığı için böbrek isteyemedi. 8 yıl boyunca diyalize girdi. Bir buçuk yıl önce böbrek nakli için merkezimize başvurdu. Uzun bir süreç oldu. Hatice Hanım için de risk fazlaydı. 10’uncu yıla yaklaşmıştı ve komplikasyonlar başlamıştı. Bir buçuk yıl böbrek nakli için bekledi. Her gece çantası hazır vaziyette, telefonu yanı başında her an böbrek çıkacakmış gibi bekledi. 10 gün önce Balıkesir’de beyin ölümü gerçekleşen bir kişinin ailesinin organlarını bağışlaması sonrası böbreği Hatice Hanım’a nakledildi. 2 saatlik başarılı bir operasyonla Hatice Hanım sağlığına kavuştu. Bugün Hatice Hanım’ı taburcu edeceğiz” dedi.

Tekrar hayata tutunmanın çok güzel olduğunu belirten Hatice Ayçin ise, “Bedenen, ruhen çok çökertti. Her an ölecekmiş gibi bekliyordum. Çevremdeki tanıdıklarım ölünce kendimi ölüme hazır hissediyordum. Organ bağışı yapmak yaşamaktır. Yaşamak hayat demektir. Hayat ailenle birlikte güzeldir. Herkesi organ bağışı yapmaya davet ediyorum. Çantamı her an hazır tuttum, bir umutla bekledim. Bir anda telefonumuz çaldı. 2 saat içinde burada olmamız istendi, apar topar geldik. Şu anda çok mutluyum” diye konuştu.