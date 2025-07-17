Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, merkez ilçeleri kapsayan yağmur suyu hattı temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ana arter ve bulvarlarda sürdürülen kapsamlı temizlik çalışmaları, Konyaaltı ilçesi Hurma, Sarısu ve Liman Mahallelerinde devam ediyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, özellikle kış aylarında yaşanabilecek olası su taşkınlarını önlemek ve şehir içi altyapının sağlıklı şekilde işlemesini sağlamak amacıyla hummalı bir çalışma başlattı. Bugüne kadar yaklaşık 20 kilometrelik hatta temizlik yapılırken, ana arter ve bulvarlardaki tıkanıklıklar giderilerek altyapı sistemi güçlendirildi. Kutu menfezler ve toplayıcı hatlar, kombine araçlar ve robot kameralarla detaylı şekilde temizlendi. Ocak ayında Muratpaşa ve Güzeloba Mahallesi’nde başlayan çalışmalar, Hurma, Sarısu ve Liman Mahallesi’nde devam ediyor. Yaklaşık 150 kilometrelik yağmur suyu hattının temizlenmesini kapsayan çalışmaların toplam maliyetinin 100 milyon TL’yi bulacağı bildirildi.

150 KİLOMETRELİK YAĞMUR SUYU HATTINA PERİYODİK TEMİZLİK

Çalışmalar hakkında bilgi veren ASAT Kanalizasyon Bakım Onarım ve İşletme Şube Müdürü İsmail Sercan Şenel, Antalya genelinde yağmur suyu hatlarının temizliğine yönelik çalışmaları sürdürdüklerini belirtti. Ocak ayında Muratpaşa ilçesinde başlatılan çalışmaların, şu anda Konyaaltı ilçesinde devam ettiğini söyleyen Şenel, “Periyodik olarak yürüttüğümüz bu temizlik faaliyetleri kapsamında toplam 150 kilometrelik yağmur suyu hattını temizliyoruz. Konyaaltı Boğaçay Caddesi'nde gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalarla, şiddetli yağışlara karşı altyapıyı güçlendiriyor, ani su baskınlarını önlemeyi hedefliyoruz” dedi.

MUHTARLARDAN ASAT’IN YAĞMUR SUYU TEMİZLİĞİNE TAM DESTEK

Konyaaltı ilçesinde sürdürülen yağmur suyu hattı temizlik çalışmaları mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Hurma Mahallesi Muhtarı Canan Aydın, kış aylarında yaşanan su baskınlarının bu çalışmalarla önüne geçileceğini belirterek, Başkan Muhittin Böcek ve ASAT ekiplerine teşekkür etti. Liman Mahallesi Muhtarı Mahir Bölük ise geçmişte yaşanan ani sel ve su baskınlarının bu temizlik sayesinde tekrarlanmayacağını vurguladı ve yapılan hizmetin mahalle için büyük önem taşıdığını ifade etti.