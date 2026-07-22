Özgür Özel’in CHP grup kürsüsündeki veda konuşmasıyla yeni parti süreci resmiyet kazanırken, dikkat çeken gelişme İzmir’den geldi. Geçen ay CHP’den ayrılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, daha önce açıkladığı Özgür Özel’in yeni partisine katılma kararından vazgeçti.

CEMİL TUGAY ROTASINI DEĞİŞTİRDİ

Mahkeme kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlığa atanması ve İzmir İl Başkanlığındaki yönetim değişikliklerinin ardından 18 Haziran’da CHP’den istifa eden Cemil Tugay, yeni oluşum sürecinde rotasını değiştirdi.

Sözcü’ye konuşan Tugay, şu aşamada Özgür Özel’in partisine katılmayacağını belirterek, "Bir süre daha bağımsız kalma ve belediye hizmetlerine odaklanma niyetindeyim" ifadelerini kullandı. Tugay’ın bu kararı, daha önce Özel’e verdiği destek sözünden erken dönmesi olarak değerlendirildi.

ÖZGÜR ÖZEL’İN "VEDA" HAMLESİ VE İSTİFALAR

Özgür Özel, CHP grup kürsüsündeki son konuşmasında “Her son bir başlangıçtır” ifadelerini kullanarak yeni partinin kuruluş dilekçesinin 24 ya da 27 Temmuz’da İçişleri Bakanlığına sunulabileceğini belirtmişti. Bu gelişmenin ardından İzmir Milletvekili Murat Bakan CHP’den istifa eden ilk isim olurken, 75’ten fazla milletvekilinin yeni partiye katılabileceği iddia edildi.

Bu siyasi sarsıntının ortasında bazı isimler ise "baba ocağı"na sadakat mesajı veriyor. Görevden alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 54 yıllık CHP’li olduğunu vurgulayarak mücadelesini CHP çatısı altında sürdüreceğini bildirdi.

Benzer şekilde Gürsel Tekin de belediye başkanlarının %90’ının partisinde kalacağını ve gidenlerin birkaç ay içinde geri döneceğini iddia etti.