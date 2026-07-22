Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın kadro planlamasında yer almayan İrfan Can Eğribayat’ın kısa süre içinde takımdan ayrılacağı belirtildi.

GENÇLERBİRLİĞİ'NE GİDİYOR

TRT Spor'da yer alan habere göre; Gençlerbirliği ile Fenerbahçe, 28 yaşındaki kalecinin sezon sonuna kadar kiralık transferi konusunda anlaşmaya vardı. Taraftar arasında artık son detayların konuşulduğu aktarıldı.

"FENERBAHÇE'NİN CEVABINI BEKLİYORUZ"

Ajansspor'a konuşan Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Arda Çakmak, "İrfan Can Eğribayat teklifimizi kabul etti. Fenerbahçe'nin cevabını bekliyoruz" açıklamasını yaptı.