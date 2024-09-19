Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar doğrultusunda, 16 ile yeni vali atamaları yapıldı.

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Bolu Valisi Erkan Kılıç, Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Burdur Valisi Türker Öksüz, Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Manisa Valisi Enver Ünsal ve Şırnak Valisi Cevdet Atay görevden alınarak Vali-Mülkiye Başmüfettişliğine atandı.

Ayrıca Konya Valisi Vahdettin Özkan Manisa Valiliğine, Kırklareli Valisi Birol Ekici Şırnak Valiliğine, Uşak Valisi Turan Ergün Artvin Valiliğine, Isparta Valisi Aydın Baruş ise Gümüşhane Valiliğine atandı.

Karara göre,

İçişleri Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanı İbrahim Akın Konya Valiliğine,

Göç İdaresi Başkan Yardımcısı Önder Bakan Amasya Valiliğine,

Mülkiye Başmüfettişi Ali Çalgan Çorum Valiliğine,

İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Tülay Baydan Bilgihan Burdur Valiliğine,

İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli Karaman Valiliğine,

Vali-Mülkiye Başmüfettişi Abdullah Erin Isparta Valiliğine,

Vali-Mülkiye Başmüfettişi Rahmi Doğan Sakarya Valiliğine,

Bursa-Gemlik Kaymakamı Uğur Turan Kırklareli Valiliğine,

İstanbul-Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya Bitlis Valiliğine,

Hatay-İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek Kırşehir Valiliğine,

İstanbul-Ümraniye Kaymakamı Abdulaziz Aydın Bolu Valiliğine,

Ankara-Etimesgut Kaymakamı Naci Aktaş Uşak Valiliğine atandı.

Sakarya Valiliğine Rahmi Doğan atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi'ne göre, Sakarya Valiliğine Rahmi Doğan atandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan yeni Valiler Kararnamesi çerçevesinde 16 ilin valisi değiştirildi. Bu karara göre, Sakarya Valiliği'ne Vali-Mülkiye Başmüfettişi Rahmi Doğan getirildi. Sakarya'da 1 yıl görev yapan Yaşar Karadeniz ise merkeze alınarak Vali-Mülkiye Başmüfettişliği'ne atandı.

Burdur’un yeni valisi Tülay Baydar Bilgihan şehre atanan ilk kadın vali oldu

Resmi Gazete’de yayımlanan 18 Eylül 2024 tarihli Cumhurbaşkanı kararnamesi ile Burdur Valiliği’ne Tülay Baydar Bilgihan getirildi. Vali Bilgihan şehrin ilk kadın valisi olurken mevcut vali Türker Öksüz ise Vali-Mülkiye Başmüfettişi oldu.



18 Eylül 2024 tarihli Resmi Gazete sayısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla 16 ilin valisi değişti. Buna göre İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı görevini yürüten Tülay Baydar Bilgihan yeni Burdur Valisi oldu. Burdur Valisi Türker Öksüz ise Vali-Mülkiye Müfettişliği’ne atandı.



Burdur’un ilk kadın valisi oldu



Personel Genel Müdür Yardımcısı görevini yürütürken Burdur Valisi olarak atanan Tülay Baydar Bilgihan şehrin ilk kadın valisi oldu.



Tülay Baydar Bilgihan Kimdir?



Burdur Valisi olarak atanan Tülay Baydar Bilgihan 1978 yılında Ağrı’nın Tutak ilçesinde doğdu. 1998 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü bitirdikten sonra 2000 yılında Mülki İdare Amirliği mesleğine Kaymakam adayı olarak başladı ve yaklaşık üç yıl süren bir eğitim sonrasında sırasıyla Isparta-Yenişar Bademli, Erzurum- Köprüköy, Malatya- Hekimhan, Denizli- Kale ve Babadağ, Kaymakamlığı, Erzincan Vali Yardımcılığı, Yalova-Armutlu Kaymakamlığı, Kayseri - Hacılar Kaymakamlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde Şube Müdürlüğü ve Kimlik Kartları Daire Başkanlığını, 2017-2022 yılları arasında Ankara-Gölbaşı Kaymakamlığı görevini yürüttü.

Baydar Bilgihan 26 Ağustos 2022 tarihinde İller İdaresi Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcılığı görevine başladı. 24 Ağustos 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Personel Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.



Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Yönetim Bilimleri alanındaki yüksek lisans çalışması neticesinde “İngiltere'deki Yönetim Etiği Çalışmaları” konulu tezini hazırlayan Bilgihan 2008 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından gönderildiği İngiltere’nin Portsmouth Üniversitesi'nde ise Avrupa Birliği çalışmaları üzerine yüksek lisans yapmış ve tezini “Çevreci Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü ve AB'deki Demokrasi Açığı Sorunu” üzerine tamamladı.



Vali Tülay Baydar Bilgihan Erzurum’un Köprüköy ilçesinde kız çocuklarının okullaşmasına dönük çalışmaları dolayısıyla 2006 yılında Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından “Şeref Diploması” ödülüne, Gölbaşı ilçesindeki çalışmaları nedeniyle de 2022 yılında Türk İdareciler Derneği tarafından “Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Üstün Hizmet Ödülüne” layık görüldü.



İyi derece İngilizce bilen Vali Baydar Bilgihan evli ve iki çocuk annesidir.

Isparta’nın yeni valisi Abdullah Erin oldu

Resmi Gazete’de yayımlanan 18 Eylül 2024 tarihli Cumhurbaşkanı kararnamesi ile Isparta Valiliği’ne Abdullah Erin getirildi. Mevcut vali Aydın Baruş ise Gümüşhane Valisi oldu.

18 Eylül 2024 tarihli Resmi Gazete sayısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla 16 ilin valisi değişti. Vali-Mülkiye Başmüfettişi görevini yürüten Abdullah Erin Isparta Valiliği’ne getirildi. Mevcut vali Aydın Baruş ise Gümüşhane Valiliği’ne atandı.

Abdullah Erin kimdir?

1991 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun oldu. Meslek hayatına Burdur ili Tefenni ilçesinde kaymakamı olarak başladı. Gülşehir kaymakam vekilliği, Tefenni kaymakamlığı, Doğanşar kaymakamlığı, Bayburt vali yardımcılığı, Şırnak vali yardımcılığı görevlerini yürüttü. 2005 yılında açılan Mülkiye Müfettişliği sınavını kazandı ve 2005-2009 yılları arasında Mülkiye Başmüfettişi görevlerinde bulundu. 2009 yılı Haziran ayında, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) genel sekreterliği görevini yaptı. 2012 yılında Genel Sekreterlikten ayrılarak Mülkiye Başmüfettişliği görevine geri döndü. 2013 yılı Şubat ayı itibari ile 2 yıl boyunca İçişleri Bakan Danışmanlığı görevinde bulundu. Haziran 2016, Temmuz 2017 arasında Adıyaman valisi olarak görev aldı. 21 Haziran 2017 tarihinde yayınlanan 2017/10458 sayılı Valiler Kararnamesi ile Şanlıurfa valisi görevine getirildi. İngilizce, Arapça ve Kürtçeyi iyi derecede bilen Abdullah Erin, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Bolu Valisi Abdülaziz Aydın oldu

Resmi Gazete’de yayımlanan Valiler Kararnamesi’ne göre Bolu Valiliğine, Abdülaziz Aydın atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası ile yeni Valiler Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre 16 ilin valisi değişti. Kararnameye göre Bolu Valiliğine, Ümraniye Kaymakamı Abdülaziz Aydın getirildi. 2022 yılında Mayıs ayında göreve başlayan Bolu Valisi Erkan Kılıç ise Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi sonrasında Mülkiye Başmüfettişi olarak merkeze alındı.

Abdulaziz Aydın kimdir?

1978 senesinde doğdu. İlk, ortaokul ve liseyi Mardin’de okudu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Aydın, Adana’da avukatlık stajı yapmasına müteakiben Kaymakamlık sınavını kazandı. Çanakkale’de başlayan Kaymakamlık stajının ardından Eskişehir Sarıcakaya ilçesinde kaymakam olarak göreve başladı. Aydın, Kahramanmaraş Nurhak, Hatay Belen’de Kaymakamlık yaptı, sonrasında Bingöl’e Vali Yardımcısı olarak atandı. 1 Eylül 2018’de Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanı olarak görevlendirildi.

Uşak’ın yeni Valisi Naci Aktaş oldu

Resmi Gazete’de yayımlanan 18 Eylül 2024 tarihli Cumhurbaşkanı kararnamesi ile Burdur Valiliği’ne Ankara Etimesgut Kaymakamı Dr. Naci Aktaş atandı.



18 Eylül 2024 tarihli Resmi Gazete sayısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla 16 ilin valisi değişti. Açıklanan karara göre; Uşak Valisi Turan Ergün, Artvin Valiliğine atandı. Vali Ergün’den boşalan Uşak Valiliği görevine ise Ankara Etimesgut Kaymakamı Dr. Naci Aktaş getirildi.