İnegöl'de iki grup arasında bıçaklı kavga

16 yaşındaki genç bıçaklandı

Nuri Doğrul Caddesinde iki gurup arasında meydana gelen kavgada 16 yaşındaki genç bıçakla yaralandı.

Olay Yenice mahallesi Nuri Doğrul caddesi üzerinde meydana geldi.

İki gurup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında henüz kimliği belirlenemeyen şahıs elindeki bıçakla Berat C.(16)'yi bacağından bıçakla yaraladı. Olayın ardından şahıslar kaçarak kayıplara karıştı. Yaralanan genç, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis saldırganları arıyor.

