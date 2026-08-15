

Olay, Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, düğün nedeniyle oluşturulan gelin konvoyunda ilerleyen gelin aracının sürücüsü, trafikte tehlikeli hareketlerde bulundu.

Gelin aracının sürücüsünün yaptığı tehlikeli manevralar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, konvoyun karayolunda ilerlediği sırada gelin aracının trafikte tehlike oluşturabilecek şekilde hareket ettiği görüldü.

Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekiplerinin, görüntülerin incelenmesinin ardından sürücü hakkında işlem yapması bekleniyor.

Yaşananlar, trafikte güvenli sürüşün önemini bir kez daha gündeme getirdi.

Kaynak: ÖZNUR DEDE