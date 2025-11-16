Lojistiğin küresel oyuncularından Danimarkalı DSV’nin Türkiye CEO’su Ozan Önder, sektörün güncel durumuna ilişkin değerlendirmelerini EKONOMİ gazetesine aktardı.

Avrupa’daki durgunluk ve Türkiye ekonomisindeki sıkışıklık nedeniyle ihracat taşımalarının zayıfladığını belirten Önder, buna karşın proje taşımacılığı biriminin yurt dışına taşınan fabrikalar sayesinde oldukça yoğun bir dönem yaşadığını ifade etti.

Önder, tekstil üretiminin hızla Mısır’a kaydığına dikkat çekerek yılbaşından bu yana 160 tekstil firmasının üretimini Mısır’a taşıdığını, mobilya ve diğer fason üretim yapan emek yoğun sektörlerin de aynı yönelimi gösterdiğini belirtti. DSV’nin bu yıl yalnızca Mısır, Fas ve Tunus’a yaklaşık 15 fabrika taşıdığı, taşınan tesislerin yüzde 80’inin tekstil alanında olduğu ifade edildi. DSV Türkiye CEO’su Önder, ayrıca 2008 dönemine benzer küresel bir lojistik krizinin yaklaşmakta olduğu konusunda uyarıda bulundu.

İhracat taşımalarındaki daralma ve fabrikaların yurt dışına kayışıyla ilgili değerlendirmelerini aldığımız Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) yöneticileri, ürün çeşitliliği açısından en belirgin düşüşün tekstil sektöründe görüldüğünü belirtti. TIRPORT Kurucu Başkanı Dr. Akın Arslan, fabrikaların Mısır’a yönelmesinin nedenlerini özetleyerek Mısır’ın 110 milyonluk genç nüfusu, düşük iş gücü maliyetleri ve yaşam giderlerinin uygun olması sayesinde üretim için güçlü bir çekim merkezi haline geldiğini ifade etti. Arslan’a göre nüfusun yarısından fazlasının 45 yaşın altında olması, doğurganlık oranlarının Türkiye’nin üzerinde bulunması ve 100–180 dolar bandındaki maaşlarla çalışan işçilerin 35–60 dolara ev kiralayabilmesi, Türkiye’de ise bu seviyede konut bulmanın imkânsız hale gelmesi, özellikle tekstil başta olmak üzere birçok sektörü üretim tesislerini Mısır’a taşımaya yönlendiriyor.

Tekstil sektörü zorda

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2026 bütçesinin görüşüldüğünü Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuşan Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, “Sanayici, emekli, çiftçi ve asgarî ücretli aynı potada eziliyor; sanayi her yıl daha kötüye gidiyor” dedi.

Arpacı, “Tekstil sektöründe üç yılda 10 bin firma kapandı, 360 bin 757 kişi işsiz kaldı, ihracat yüzde 30 düştü” diyerek çöküşü rakamlarla ortaya koyarken, “Bugün bir şey yapılmazsa istihdam kaybı üç-beş ay içinde 100 bini daha aşacak” uyarısında bulundu. Sanayi politikalarının ülkeyi ithalata bağımlı hâle getirdiğini belirten Arpacı, “Sanayiyi kaybedersek bir daha geri getiremeyiz. Nasıl oldu da bu 4 bileşen, bu temel 4 bileşen bir potaya girdi ve bir potada özellikle sanayici eridi gitti? Ekonominin en güçlü kası olması gereken sanayi üretimi her yıl daha kötüye gidiyor” dedi.