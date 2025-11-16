Kocaeli’de düzenlenen "Uluslararası Kocaeli Spor Tarihi Sempozyumu"na katılan teknik direktör Mustafa Denizli, "Taraftar, takım ve yönetim ilişkilerinde görünmez çizgiler vardır. Bu çizgiler aşıldığında başarı bağları kopar, dengeler bozulur. Bizdeki taraftar sevgisi bazen kulüpleri amatör kümelere kadar düşürebilecek kadar yoğun yaşanıyor. Sakarya, Karşıyaka, Göztepe, Altay, Bursa, Eskişehir buna örnektir. Kocaelispor nasıl döndüyse onlar da Süper Lig’e dönecektir" dedi.

Kocaelispor tarihinin ve futbolun toplumsal etkisinin ele alındığı sempozyuma, teknik direktör Mustafa Denizli, eski futbolcu Kaan Dobra, teknik direktör Güvenç Kurtar ve Kocaelispor’un eski yöneticilerinden Bülent Özer konuşmacı olarak katıldı. Spor spikeri Erdoğan Arıkan’ın moderatörlüğünü üstlendiği programı çok sayıda futbolsever takip etti.

Mustafa Denizli: "Türkiye’de kazanmadığımız kupa kalmadı"

Teknik direktör Mustafa Denizli, Kocaelispor’un kariyerinde özel bir yere sahip olduğunu belirterek, "Bu toplantıda bu grubun içinde yer aldıysam burada bir iz bırakmışım demektir. Teknik adamlık dönemimde üzerinde en çok iz bıraktığım takım Kocaelispor’dur. Çünkü hayatım boyunca burayla ilişkimi kesmedim. Kocaelispor’a da Kocaeli insanına da minnettarım. Türkiye’de kazanmadığımız kupa kalmadı. Kocaeli’de çok önemli dostluklar kazandım. Böyle bir günde aranızda olmaktan çok mutluyum. Takımın oynadığı futboldan büyük keyif alıyordum. Hiçbir maçı oturarak seyretmedim. Kocaeli maçlarını kenarda hiç seyretmedim. Çok güzel bir takımdık" dedi.

"Taraftar sevgisi bazen kulüpleri amatör kümelere kadar düşürebilecek kadar yoğun yaşanıyor"

Kocaelispor’da geçmişte 3-4-3 sistemini en iyi oynayan takım olduklarını ve maçlardan "inanılmaz keyif aldığını" ifade eden Denizli, Kocaeli’nin tam bir futbol şehri olduğunu vurgulayarak taraftarlara yönelik şu uyarılarda bulundu:

"Kocaeli’nin Süper Lig’e çıkmasına bütün Türkiye sevindi. Taraftar, takım ve yönetim ilişkilerinde görünmez çizgiler vardır. Bu çizgiler aşıldığında başarı bağları kopar, dengeler bozulur. Bizdeki taraftar sevgisi bazen kulüpleri amatör kümelere kadar düşürebilecek kadar yoğun yaşanıyor. Sakarya, Karşıyaka, Göztepe, Altay, Bursa, Eskişehir buna örnektir. Kocaelispor nasıl döndüyse onlar da Süper Lig’e dönecektir" açıklamalarında bulundu.

Kaan Dobra: "Gerçek bir İzmitli oldum"

Kocaelispor formasıyla 10 yıl geçiren eski futbolcu Kaan Dobra, kente olan bağlılığını anlattı. Dobra, "Burada olmaktan çok mutluyum. Mustafa Denizli beni 1994’te Kocaeli’ye getirdi. 10 yıl güzel bir futbol hayatı yaşadım. 31 yıldır burada yaşıyorum. Güvenç Hoca beni her yerde oynattı, orta sahada bile oynadım. Gerçek bir İzmitli oldum, Kocaelisporluyum ve mutluyum. Biraz hızlıydım, topa iyi vuruyordum. Kocaelispor formasıyla 36 gol attım. Şu anda Kocaelispor’u çok beğeniyorum. İyi takım, iyi yönetici var, başarılar diliyorum" diye konuştu.

Kocaelispor’un eski yöneticilerinden Bülent Özer de, Kocaeli, Sakarya ve Eskişehir’in "futbolcu tarlası" olduğunu ve 40 yıl kulüple iç içe olduğunu söyledi.

Güvenç Kurtar: "23 puan farkla şampiyon olduk"

Eski futbolcu ve teknik direktör Güvenç Kurtar ise Mustafa Denizli’nin Kocaelispor’a büyük bir vizyon kattığını belirterek, şöyle konuştu:

"Kaan Dobra’ya ’ışık hızı’ derler, çok karakterli ve iyi bir futbolcudur. Burada olmaktan çok mutluyum, eski arkadaşlarımı gördüm, hatıralarımı tazeledim. Biz 23 puan farkla şampiyon olduk, dünyada örneği var mı bilmiyorum. Kocaelispor’un geleceği iyi. Ekonomik olarak güçlü, transferleri doğru. Böyle giderse seneye de şampiyonluğa oynar."