1972 yılında İsveç'in Stockholm kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı'ndan bu yana 5 Haziran tüm dünyada 'Çevre Günü' olarak kutlanıyor. Ataşehir Belediyesi de bu kapsamda her yıl Çevre Günü'nün bulunduğu hafta içerisinde çevre festivali düzenliyor.

Ataşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından bu yıl için hazırlanan Festival, 6 - 7 Haziran tarihlerinde Atatürk Mahallesi Amfili Park'ta gerçekleşecek. Festival içeriğinde her yıl olduğu gibi atölyeler, stantlar, söyleşiler, spor aktiviteleri, dans gösterileri, tiyatro, film gösterimi ve konser yer alacak.

Bu yılın Dünya Çevre Günü teması ise 'İklim Eylemi İçin Küresel Çağrı' olarak belirlendi. Festivalde, iklim değişikliğiyle mücadele, ekosistem restorasyonu ve sürdürülebilir kalkınma konularına odaklanılacak.

'Dünyanın Sana İhtiyacı Var' sloganıyla iklim değişikliğine karşı küresel farkındalık oluşturmak, karbon emisyonlarını azaltmak ve çevre koruma önlemlerini hızlandırmak amacıyla hazırlanan etkinlikler için #NowForClimate (#İklimİçinŞimdiHareketeGeç) hashtag'i kullanılacak.

Festival kapsamında hazırlanan atık temalı atölyeler ve etkinlikler, aynı zamanda 1-7 Haziran Sıfır Atık Haftası'na dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için düzenlenecek.

Söyleşi ve sunumların yanı sıra, 'Çöp Olmasın Hayat Olsun' tiyatro oyunu sahnelenecek, 'WALL-E' isimli film gösterilecek ve Can Gox konseri düzenlenecek.

Ayrıca festival boyunca, Kolza Biodizel standına 2-3 litre bitkisel atık yağ getiren ziyaretçilere temizlik malzemesi, 5-7 litre bitkisel atık yağ getiren ziyaretçilere ise 1 litre ayçiçek yağı hediye edilecek.

Tek kullanımlık plastiklerin önüne geçmek amacıyla da, ziyaretçiler yanlarında getirdikleri termos ya da mataralarıyla festival alanındaki su sebillerini kullanabilecek.