18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 109. yıldönümü Ataşehir Cumhuriyet Meydanı’nda resmi törenle anıldı.

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 109. yıldönümü Ataşehir Cumhuriyet Meydanı’nda resmi törenle anıldı. Düzenlenen anma töreninde; Ataşehir Kaymakamı Bekir Dınkırcı, Garnizon Komutanı İkmal Albay Volkan Aydın ve Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi Atatürk Anıtı’na çelenk sundular. Protokolün ardından siyasi partiler, dernekler, meslek odaları ve gaziler de Ulu Önder’in anıtına çelenk bıraktılar.

Ataşehir’deki kamu yöneticileri, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Birim Müdürleri, siyasi parti ilçe yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve gazilerle birlikte çok sayıda vatandaşın katıldığı tören, çelenk sunumlarının ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı’nın okunmasıyla son buldu.