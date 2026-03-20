Ramazan Bayramı'nın ilk gününde İstanbul'da yollar boş kaldı. Normal günlerde trafik yoğunluğunun neredeyse hiç bitmediği kentte İstanbullar trafiksiz bir bayram gününe uyandı. Bayramın ilk günü yoğunluğun yok denecek kadar az olduğu görüldü. Cevizlibağ E-5'te araçlar rahatlıkla ilerlerken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulaması verilerine göre yoğunluk saat 08.30 itibariyle yüzde 8 olarak ölçüldü.