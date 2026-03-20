Ramazan Bayramı'nın 1'inci gününde şehit aileleri ve yakınları Eyüpsultan'da bulunan Edirnekapı Şehitliği'nde sevdiklerinin kabirlerini ziyaret etti. Kimi vatandaş kabir başında dua ederken, kimisi de mezarları temizledi. Soğuk ve yağışlı havaya aldırış etmeden şehitliğe gelen vatandaşlar, dua edip Kuran-ı Kerim okudu. Dua eden bir kadının gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Şehit olan yeğeninin kabrini ziyaret eden amca Suat Kaya, duygu ve düşüncelerini paylaştı. Suat Kaya, 'Şehit amcasıyım. Şehitlerimize geldik, şehitlerimizin yanında olmak istedik. Bu bayrak için, vatan için biz de yeri geldiğinde şehit olmaya hazırız. Rabbim herkese hayırlı ölümler nasip etsin. Allah tüm şehitlerimizin ailelerine sabır versin' dedi. Bir başka şehit yakını Turhan Balcıoğlu ise, 'Şehidimiz benim kayınçom. Bütün şehitlerimizi Allah rahmet eylesin' şeklinde konuştu.