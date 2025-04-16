19 Haftalık Bebek Boyutu

Bebek, hamileliğin 19.haftasında bir mango kadar büyüktür. Yaklaşık 6 inç (21,59 cm) uzunluğunda ve yaklaşık 8.5 ons (240 gr) ağırlığında, 19 haftalık fetüsünüz büyümeye devam ediyor!

19 Haftalık Gebelik Kaç Aylıktır?

19 haftalık gebelik dört ay ve bir haftaya denk gelmektedir. Bir hafta sonra yolu yarılamış olacaksın. Buna inanabiliyor musun?

19 Haftalık Gebelik Belirtileri

19 haftalık hamilelik semptomları genellikle şiddetli değildir; daha çok rahatsızlık gibidir. Elbette, bu belirtilerle başa çıkmanın kolay olduğu anlamına gelmez. 19 haftalık gebelik belirtileri şunlardır:

Karın ağrıları ve sancıları: Ligament ağrı, karnınızın altında oluşan rahatsızlıktır. Bebeğin konaklaması için genişleyen kaslarınızdan kaynaklanır. Herhangi bir ağrı sizi endişelendirirse, doktorunuza bildirin, ancak yoğun olmadığı veya başka semptomlar eşlik etmediği sürece, bunlar sadece tipik ağrılardır.

Baş dönmesi veya sersemlik: Bayılacak gibi mi hissediyorsunuz? Birden fazla hamile kadının bayıldığına tanık olduk, eğer başınıza gelirse yalnız olmadığınızı bilin. Hamilelik sırasında baş dönmesi olabilir çünkü rahminiz kan damarlarınıza baskı uygular. Ayrıca, bebek ciğerlerinizi sıkıştırıyor, bu yüzden sizin için daha az oksijen var! Ancak, susuzluk ve açlık da dahil olmak üzere baş dönmesine yol açan başka şeyler de vardır, bu yüzden kendinize iyi bakın ve düzenli olarak yiyip için! Sık sık başınız dönüyorsa, doktorunuz sizi anemi ve / veya preeklampsi açısından kontrol etmek isteyebilir.

Bacak krampları: Acınızı hissediyoruz! Bu acıları hafifletmenin bir yolu: açma germe. Bacağını uzat ve ayak bileğini ve ayak parmaklarını dizlerine doğru bük. (Doğum öncesi yoga da yardımcı olabilir)

Kalça ağrısı: Kalça ağrısı gece sizi rahatsız ediyorsa, dizleriniz arasında bir yastıkla yatmayı deneyin. Şu dev vücut yastıkları büyük ve komik görünebilir, ancak gerçekten işe yarıyorlar.

19 Haftalık Gebelikte Annedeki Değişiklikler

19 haftalık gebelik esnasında bebeğin karnınızdaki hareketi muhtemelen sizin için fark edilir hâle gelecektir. Tabii ki, bu durum bazı kadınlarda diğerlerine göre daha erken olur. Şu anda, bu minik hareketler muhtemelen hafif vuruşlar veya çırpınmalar, hatta gaz gibi hissedilebilir ancak önümüzdeki birkaç hafta içinde güçlenecekler. Elbette, eşiniz veya bir başkasının bu vuruşları hissetmesi biraz zaman alacak. O zamana kadar, sadece seninle bebeğin arasında olan bu küçük şeyin tadını çıkar. İkiniz zaten kaynaşmaya başladınız.

Hamileliğin 19. haftasında, kilo alımı sizi endişelendirebilir çünkü muhtemelen şimdiye kadar 3 ila 6 kilo aldınız. (Eğer ikizlere hamile iseniz, 9 ila 13 kilo) Bugüne kadar kilo alımınızın daha yüksek veya daha düşük olması durumunda, endişe kaynağı olup olmadığını doktorunuzla konuşun. Ani veya hızlı kilo alımı, en kısa sürede tedavi edilmesi gereken preeklampsinin bir işareti olabilir ve kilo alınamaması, bebeğin yeterli besin almadığı anlamına gelebilir.

19 Haftalık Gebelik Görüntüsü

19 haftalık gebelik sırasında fetüsünüz, cildinin üzerinde verniks kazeoza adı verilen koruyucu bir kaplama geliştiriyor. Bu madde kaygandır ve beyaz renktedir, bir kısmını doğumda görebilirsiniz. Bebeğiniz ayrıca beş duyu üzerinde çalışıyor. Evet, duymak, görmek, koklamak ve tat almak için sinir hücreleri bebeğinizin beyninde gelişiyor.

Çok yakında gideceğiniz hamilelik ortası ultrasonunuzda, teknisyen her şeyin doğru bir şekilde geliştiğinden emin olmak için bebeğin bütün vücudunu (beyin, omurga ve kalp dâhil) tarar. Bunları yakından görmek çok güzel! Ve bebeğin cinsiyetini bilmek isterseniz, teknisyen muhtemelen size söyleyebilecektir. Çıktı almayı unutmayın!

Tabii ki, ultrasona girmek hamileliğin 19.haftası için önceden planlamanız gereken tek şey değil; Ayrıca bir çocuk doktoru aramaya başlamalısınız. Aile ve arkadaşlarınızdan tavsiyeler alın ve ardından hastane personeli ile görüşün. Birbirinizi çok sık göreceğiniz için güvendiğiniz birisini bulmak önemlidir.

Gebeliğin 19. Haftasında Yapılacaklar

19 haftalık gebelik sırasında yapılacaklar aşağıdaki gibidir:

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