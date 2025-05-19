Gram altın alışta 4.092,05 TL, satışta ise 4.143,62 TL seviyesinde işlem görüyor. 22 ayar altının alış fiyatı 3.739,69 TL iken, satış fiyatı 3.938,84 TL olarak kaydedildi.

14 ayar altının alış fiyatı 2.242,58 TL, satış fiyatı ise 3.184,73 TL oldu. Çeyrek altın 6.702 TL’den alınırken, 6.758 TL’ye satılıyor. Eski çeyrek altının alış fiyatı 6.649 TL, satış fiyatı ise 6.725 TL olarak belirlendi.

Yarım altın alışta 13.403 TL, satışta 13.515 TL’den işlem görüyor. Tam altının alış fiyatı 26.725 TL, satış fiyatı ise 26.948 TL oldu.