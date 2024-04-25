Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi 1969 Bilecikspor Kulübü hafta sonu oynayacağı maçın hazırlıklarını devam ediyor.
BAL 4. Grup’un 26. haftasında 1969 Bilecik Spor Kulübü pazar günü Manisa deplasmanında Yunus Emre Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı şimşekler zorlu maç öncesi hazırlıklarına İstasyon SENTETİK Sahası’nda devam ederken, takımda hafta sonu kaybedilen maçın üzüntüsünü hala atamamış olması gözlerden kaçmadı.
Hafta sonu kendi evinde İzmir temsilcisi Çeşme Belediyespor karşısında iyi oynadığı maçı hakem hataları nedeniyle 2-0 kaybeden 1969 Bilecikspor Kulübü’nde hafta sonu hedef 3 puan olarak belirlendi.
Kaynak: iha