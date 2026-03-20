Balıkesir'in Edremit ilçesinde Ramazan Bayramı'nın 1. günü dolayısıyla protokol bayramlaşma programı düzenlendi.

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş öncülüğünde gerçekleştirilen bayramlaşma töreni, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında yapıldı. Törende konuşan Kaymakam Odabaş, Ramazan Bayramı'na ulaşmanın huzurunu yaşadıklarını belirterek, 'Çok şükür bugün kucaklaşarak bayramlaşmak nasip oldu. Bu kutsal günler; birbirimizin hatırlandığı, çocuklarımızın sevindiği ulvi günlerdir. İnşallah bu güzel duyguları unutmayalım ve yaşamaya devam edelim. Sizlerin vesilesiyle Edremitli vatandaşlarımızın bayramını kutluyor, sizlere de ailenizle birlikte hayırlı bayramlar diliyorum' dedi.

Programa, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, 19.Komando Tugayı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ergün Fidan, İlçe Jandarma Komutanı yarbay Serkan Özdemir, ilçe Emniyet Müdür Vekili, belediye başkan yardımcıları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve diğer ilçe protokol üyeleri katıldı.

Emniyet Müdürlüğü'ndeki bayramlaşmanın ardından protokol üyeleri, Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ve Edremit Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek görev başındaki personel ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Bayramlaşma programı, yapılan ziyaretlerin ardından sona erdi.