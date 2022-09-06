İnegöl’de ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik yüz yüze yürütülecek okula uyum eğitimleri bugün başladı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yürütülen 2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamındaki okula uyum eğitimleri Cuma gününe kadar sürecek. Bakanlığın illere gönderdiği yazıya göre, okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf okula uyum çalışmalarında oyun ve açık hava etkinliklerine ağırlık verilecek.

İlkokullarda bugün başlayan uyum eğitimleri kapsamında Kocatepe İlkokulunu ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru, okul idaresi ile bir araya geldi. Eğitim çalışmaların yerinde inceleyen Doğru, sınıfları tek tek gezerek öğrencilere iyi dersler diledi. 1. Sınıf öğrencilerine çikolata ve kalem hediye eden Ali Doğru, uyum eğitimlerinin ardından yeni eğitim öğretim yılının 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacağını belirterek, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu.