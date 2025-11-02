Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, İzmit ilçesi D-100 yan yol İstanbul istikameti Kandıra Sapağı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.Y. idaresindeki 41 ADR 999 plakalı Opel marka otomobil ile S.B. yönetimindeki 41 AKE 485 plakalı Ford minibüs çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde yolcu olarak bulunan D.U.Y. ve E.Y. ile minibüs sürücüsü S.B. ve yanında bulunan G.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.